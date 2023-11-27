ليوبن تشهد أضخم مؤتمر لدعم الانتخابات الرئاسية بالنمسا.. صور

أقامت حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا مؤتمرًا كبيرًا اليوم،وذلك بمدينة ليوبن النمساوية لدعم الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقال حسام بازينة منسق عام حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا إننا فخورون بالنجاح منقطع النظير لهذا المؤتمر الذي حرص على المشاركة فيه المصريون الوطنيون والذين يعشقون مصر وطنهم الغالي.



وأضاف حسام بازينة أن العديد من رموز الجالية المصرية بالنمسا حرصوا على تلبية الدعوة التي وجهناها إليهم، وهو ما يؤكد إيمانهم بالمشاركة في القرار السياسي بمصر.



ومن ناحيته أشاد بهجت العبيدى المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن بالخارج بالمؤتمر الرائع الذي أقامته حملة مواطن بالنمسا بمدينة ليوبن، مؤكدا أنه يعتبر المؤتمر الأضخم لدعم الانتخابات الرئاسية بدولة النمسا كلها، وهو ما يستحق الثناء.



وأضاف بهجت العبيدي أن المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر كل من الإعلامي المصري أسامة نصحي وخبير التأمينات الماجستير مجدي العشري والمصور الصحفي جلال شحاتة بالإضافة لممثل الاتحاد العام للمصريين بالنمسا محمد إبراهيم جميعهم قد حثوا المواطنين على ضرورة المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية، بعدما استعرضوا إنجازات الوطن والتحديات التي تواجه الدولة المصرية والتي هي في حاجة إلى قائد حكيم.



ومن ناحيته توجه أحمد نصار منسق حملة مواطن بمدينة ليوبن النمساوية بالشكر لكل من لبى الدعوة وكل الحضور وطالب الجميع بضرورة التواجد في مقر السفارة المصرية أيام ١ و ٢ و٣ ديسمبر لدعم الانتخابات.

نجمة مصرية بالنمسا تشارك في المؤتمر

وقد شاركت مطربة الأوبرا المصرية الفنانة مريم طاحون في مؤتمر دعم الانتخابات بمدينة ليوبن النمساوية.



ولقد احتفى منظمو المؤتمر بالنجمة المصرية الشابة التي تحرص على التواجد في كافة الفعاليات المصرية الوطنية وتدعم بكل قوة مؤسسات الدولة المصرية الوطنية.

received_1021139235775568

received_881104326874730

received_7020580164667374