المناضلة الفلسطينية مريم أبودقة: الهدنة انتصار للمقاومة وستكون نهاية الحرب

قالت المناضلة الفلسطينية الدكتورة مريم أبو دقة، إن إعلان الهدنة الإنسانية التي تمت بالجهود المصرية والقطرية، هي تحقيق لمطالب المقاومة بتبادل الأسرى وإدخال مساعدات حيوية للشعب الفلسطيني، وأيضًا حتى تتنفس المقاومة وتعيد ترتيب نفسها.

وأضافت أبو دقة في حديثها لـ"الوفد"، أن تلك الهدنة في تقديرها من الممكن أن تكون نهاية الحرب، لأن إسرائيل كانت خجلانة من إيقاف الحرب من تلقاء نفسها؛ فالشارع الإسرائيلي دموي بطبيعته، والهدنة هي حفظ لماء وجهها.

وأوضحت أن قرار إسرائيل بتأجيل الهدنة ليوم الجمعة 24 نوفمبر، يرجع لحدوث اختلاف وتباينات في الرؤى، ولكن المقاومة فرضت شروطها بالأخر وهذه بداية التنازلات لإسرائيل.

إعلان الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس

ويذكر، أن الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بدأت يوم الجمعة الماضية في تمام الساعة السابعة صباحًا، بعد نجاح جهود الوساطة المشتركة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية من جانب وإسرائيل وحماس في الجانب الآخر، ومن المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام، وهناك جهود مكثفة لتجديدها.