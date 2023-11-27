تامر حسني يعود لنشاطه الفني بحفل جديد

يستأنف الفنان تامر حسني نشاطه الغنائي بحفل جماهيري جديد في تركيا، وذلك بعد توقفه خلال الشهر الماضي تضامنصا مع الأحداث العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

موعد حفل تامر حسني في إسطنبول

يقام الحفل في الـ30 من ديسمبر المقبل بمدينة إسطنبول التركية، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

تامر حسني يؤجل أعماله الفنية بسبب فلسطين

كان قد شارك تامر حسني حديثًا في إحياء حل زفاف أحياء أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت وعروسه لمى وسط حضور الاهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن.

توقف تامر حسني عن أنشطته الفنية خلال مايقرب من شهرين تضامنًا مع فلسطين، على مستوى الإصدارات الغنائية والحفلات المباشرة وحفلات الزفاف.

كانت آخر الإصدارات الغنائية لتامر حسني من خلال “هرمون السعادة” التي قاربت على الـ50 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب

كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة

مسيلي علي الحبايب، الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب

كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية، يلا

أرجوك ده إحنا استوينا، أرجوك ده احنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة