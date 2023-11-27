محافظ أسيوط: ندوات توعوية وتثقيفية بمخاطر الانترنت على أطفالنا بمدارس مركز الغنايم

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم وأعمارهم والاهتمام بتوعية الشباب والنشء والأطفال بكافة الطرق الممكنة حول القضايا السكانية بكافة أنواعها بإعتبارها قضية أمن قومي كالحد من الزيادة السكانية والتوعية بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والكراهية التي قد يتعرض لها.

لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ الفعاليات والندوات التوعوية والتثقيفية بالقضايا السكانية بالمدارس وهو ما يساهم في حل الآثار السلبية للمشكلات أو الحد منها على أقل تقدير وتحقيق الاستراتيجية القومية للسكان وتنفيذاً لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 مشيراً إلى تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية بمخاطر الانترنت على أطفالنا بمدارس مركز الغنايم بالتنسيق بين وحدتي السكان وحماية الطفل ضمن سلسلة الندوات التي يتم تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة لرفع الوعى بالقضايا المجتمعية المختلفة.

فيما قامت وحدتي السكان وحماية الطفل بمركز ومدينة الغنايم برئاسة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم وبإشراف فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة ؛ بتنظيم ندوة بعنوان "مخاطر الإنترنت على أطفالنا" لطلاب وتلاميذ عدد من المدارس بمركز الغنايم من بينها مدرسة لغنايم قبلى الابتدائية المشتركة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالغنايم ، ومدير ومسئولي إدارة المدرسة وعزة ابو زيد مسئول وحدة السكان ، ومسئول وحدة حماية الطفل بالمركز وعدد من المسئولين بالإدارة التعليمية والوحدة المحلية بمركز الغنايم والمعلمين والمعلمات بالمدرسة .

وحضر الندوة عدد من أولياء أمور الطلاب والمدرسين وتلاميذ المدرسة ودار نقاش فعال بين الجميع لضمان تجربة آمنه ومفيدة لأطفالنا على الإنترنت واستخدام أكثر أماناً ونشر ورفع وعى الأهالي عن أمن وسلامة أولادنا وتقديم المشورة لهم وكيفية الإبلاغ عن أي مخاطر قد يتعرض لها أبنائنا عن طريق ابلاغ خط نجدة الطفل(١٦٠٠٠) والتأكيد على توصيل رسائل إعلامية.

وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة للحد من الزيادة السكانية والعمل على رفع الوعى بتلك القضية انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وذلك لتنمية الشباب والنشء وتحقيقاً للاسترايتجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ تنمية الاسرة المصرية.