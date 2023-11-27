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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مكان وموعد عزاء الراحل طارق عبدالعزيز

طارق عبدالعزيز
طارق عبدالعزيز

كشفت أسرة الفنان طارق عبدالعزيز، مكان وموعد عزاء الراحل والذي فارق الحياة أمس في أحد مواقع التصوير. 

 

عزاء الراحل طارق عبدالعزيز

يقام عزاء الفنان طارق عبدالعزيز، غدًا الثلاثاء 28 نوفمبر في مسجد الشرطة بنطقة الشيخ زايد قاعة الرزاق، والذي رحل عن عالمنا أمس الأحد إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال تصويره أحد أعماله .

 

شُيعت منذ قليل، جنازة الفنان طارق عبدالعزيز، وحرص نجوم الفن على حضور صلاة الجنازة التي أقيمت بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

معلومات عن الفنان طارق عبدالعزيز 

 

ممثل مصري من مواليد محافظة سوهاج عام 1968، تخرج في كلية الحقوق عام 1991، عمل بالعديد من أفلام خريجي المعهد العالي للسينما، بدايته كان في عام 1986 في المسرح الجامعي، ومع فرقة الحركة المسرحية بصحبة زميليه بكلية الحقوق خالد الصاوي وخالد صالح، وفرقة الورشة مع حسن الجريتلي، عمل في العديد من الأعمال إلى أن بدأ مسيرته برفقه صديقه محمد هنيدي بفيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية)، ومن بعدها (فيلم ثقافي) إلى أن خاض أول بطولاته بفيلم (أصحاب ولا بيزنس) وتوالت الأعمال إلى فيلم (اشتباك).

 

ومن أهم أعماله الدرامية (رجل من هذا الزمان ) الذي جسد من خلاله شخصية الزعيم مصطفى النحاس للمخرجة إنعام محمد علي، وشخصية بدير من مسلسل (موعد مع الوحوش)، ومسلسل (أستاذ ورئيس قسم) مع الزعيم عادل إمام.

 

رحل عن عالمنا أمس 26 نوفمبر 2023 إثر أزمة قلبية حادة متأثرًا بمضاعفات مرض القلب بعدما أجرى جراحة في وقت سابق .

 

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