أنابيلا هلال تطل كالفراشة في بستان الزهور

خضعت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال لجلسة تصوير جديدة مفعمة بالأنوثة والحيوية وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما وجدت.

وتألقت إنابيلا هلال بإطلالة صيفية ملونة بزهور الربيع المبهجة، حيث ارتدت فستان قصير مجسم من أعلى وفضفاض من أسفل بأكمام واسعه طويلة، صمم من قماش ناعم الملون منقوش بالورود الصغيرة واغصان الشجر الخضراء مزين بالدانتيل الناعم من الأطراف.

أما من الناحية الجمالية، فضلت ترك خصلات شعرها الذهبي منسدلة بحرية وراء ظهرها بشكل انسيابي ووضعت مكياجًا ناعمَا مرتكزَا على ألوان النود مع تحديد عينيها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال من مواليد 4 يونيو 1986، مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا

مشوارها المهني

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا، ولدت عام 2010، ونادر جونيور، ولد عام 2011 وجولا رفقا ولدت سنة 2014 و إيلي ولد سنة 2017.