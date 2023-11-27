الأربعاء.. بدء الصمت الدعائي وتوقف الحملات الانتخابية للمصريين في الخارج

تبدأ بعد غد الأربعاء في الثانية عشرة صباحًا فترة الصمت الدعائي المخصصة للمصريين في الخارج قبل يومين من عملية التصويت المقررة أيام (الجمعة والسبت والأحد) الموافقين 1 و2 و3 من ديسمبر المقبل.

يتزامن ذلك مع توقف كافة الأنشطة الدعائية والمؤتمرات الجماهيرية والندوات والحملات الانتخابية في الشارع وفي كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي في الخارج للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية.

وتُجرى عملية الاقتراع خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية مصرية موزعين على 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وفي السياق تتواصل الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في الداخل حتى يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر قبل يومين من عملية الاقتراع المقررة أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء) الموافقين 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، ويجرى التصويت في الداخل في أكثر من 10 آلاف و85 لجنة فرعية بجانب اللجان العامة ويشرف عليها جميعًا نحو 13 ألف قاضٍ.

ويحق لنحو 67 مليون مواطن مصري مقيدة أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 التي يتنافس فيها 4 مرشحين هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

من جهتها بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، جموع الناخبين إلي النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في حرية تامة، مضيفًا: "الهيئة هي المنوطة بحماية هذا الحق وأن يكون لكل صوت في الصندوق أثر في نتيجة الانتخابات".

وأوضح رئيس الوطنية للانتخابات أن كان إبداء الرأي في الانتخابات الرئاسية هو حق كفله الدستور لكل مصري ومصرية بلغ 18 سنة وكان الحق هو الاستئثار بميزة معينة يمنحها القانون للإنسان ويقوم بحمايتها وله السلطة في اتخاذها أو إهمالها إلا أن حق الانتخاب هو واجب على كل مواطن محب لبلده باعتبار أن الوطن هو غاية المراد.