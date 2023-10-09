وصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات

حرص عدد كبير من الوفديين من مختلف المحافظات على استقبال الدكتور عبدالسند يمامة أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

استقبال كبير من جموع الوفديين من مختلف المحافظات

ووصل قبل قليل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه وسط استقبال كبير من جموع الوفديين من مختلف المحافظات، وهتافات الصحافة فين الرئيس اهو.

ورفع الحضور من أبناء الوفد أعلام الوفد وصور للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة وردد الحضور هتافات منها سند سند يحيا سند والصحافة فين الرئيس أهو وعاش الوفد ضمير الأمة.

كما كان في استقبال رئيس الوفد قيادات الحزب من المحافظات وأعضاء الهيئة العليا للحزب.