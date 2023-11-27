الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: الانحياز الأمريكي لأحد طرفي النزاع ساهم في تفاقم الوضع بالشرق الأوسط

بوتين
بوتين

 

أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، أن انحياز الولايات المتحدة لأحد طرفي النزاع ساهم في تفاقم الوضع الحالي في الشرق الأوسط . 

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وقال أوشاكوف، خلال منتدى" قراءات بريماكوف"، اليوم الاثنين "لا يسعنا إلا أن نذكر المنطقة التي تحترق الآن ، حيث يرجع ما يجري في الشرق الأوسط حاليا بدرجة كبيرة إلى السياسات المدمرة للولايات المتحدة ورغبتها بحل الأزمة الفلسطينية بنفسها " . 

وأضاف أوشاكوف: "في ظل حالة الجمود للتسوية الشاملة للأزمة الإسرائيلية الفلسطينية كان من الممكن التنبؤ بالوضع الحالي". 

وتابع: "أن الوضع الحالي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو بالضبط ما توقعه رئيس الوزراء الروسي السابق ووزير الخارجية يفغيني بريماكوف"، مشيرا إلى أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في الانحياز إلى جانب واحد في تسوية الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية واحتكارها ساهمت في الأزمة الحادة الحالية " .

ميدانيا..أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الدفاع الروسية أحبطت هجوما أوكرانيا جديدا استهدف أراضي روسيا فوق مقاطعة روستوف على نهر الدون.

كانت الدفاعات الروسية قد أعلنت الأحد إسقاط 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات موسكو، وتولا، وبريانسك، وكالوجا، وسمولينسك.

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