روسيا: الولايات المتحدة وحلفاؤها يفقدون سلطتهم الأخلاقية في حل الأزمة الفلسطينية

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة وحلفاءها يفقدون سلطتهم الأخلاقية خلال الأزمة الفلسطينية، حيث أصبحت رغبة بلدان الشرق الأوسط في تعزيز سيادتها واضحة.

وأشار أوشاكوف - خلال كلمته في المنتدى الدولي بعنوان "قراءات بريماكوف" المنعقد في العاصمة الروسية موسكو - إلى أن "سياسة دعم طرف واحد واحتكار تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية هي التي قادت إلى الأزمة الراهنة، حيث لعبت الولايات المتحدة دورا في عرقلة تسوية هذه الأزمة.

وأضاف مساعد الرئيس الروسي/ وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "أن النفوذ المتنامي للأغلبية العالمية يجسد نموذجا لنظام عالمي لا يعتمد على التكتلات والأقطاب، وهو ما تميل روسيا إليه".. متابعا أن "دول الأغلبية العالمية لا تعارض الغرب، ولا تشكل تكتلات معارضة جديدة".

وحول العلاقات مع إيران، أوضح أوشاكوف قائلا "التعاون مع إيران قد بدأ مع رئيس الوزراء الأسبق يفجيني بريماكوف"، لافتا إلى أن هذا التعاون أصبح الآن مهما للغاية.

من جهة أخرى.. أعرب السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف عن رفض موسكو لفكرة فرض سيطرة دولية على قطاع غزة أو تقسيم القطاع.

وقال فيكتوروف في تصريحات إعلامية - إنه "يتم طرح أفكار غير مقبولة على الإطلاق وبعيدة المنال لفرض سيطرة دولية على قطاع غزة أو تقسيم غزة، وكذلك المبادرات غير المقبولة على الإطلاق لإعادة توطين سكان غزة في مكان ما خارج القطاع من أجل حل القضية".

وأضاف المبعوث الروسي "أن الشيء الأكثر أهمية هو ضمان الدعم الدولي القوي، ومن الواضح أن عملية التفاوض لم تتوقف من تلقاء نفسها بل إنها تعكس التعقيد الحقيقي لهذه القضية التي تنطوي على عدد كبير من العناصر المتشابكة".