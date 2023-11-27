مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتنفيذهم جولات استفزازية وتأدية طقوس تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى ومنعت الشبان من الدخول إليه لليوم الثالث والأربعين على التوالي.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.