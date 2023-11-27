الأمم المتحدة تتمكن من توسيع نطاق الإغاثة والوقود ووصولها إلى غزة

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه تمكن من توسيع نطاق توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة شمال غزة وفي أنحائها، في اليوم الثالث من الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل التي بدأت يوم الرابع والعشرين من نوفمبر الحالي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وزعت وكالات الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أكثر من ألف طن متري من المواد الغذائية الجاهزة للاستهلاك على أربعة ملاجئ تابعة للأونروا في مخيم جباليا، شمال غزة بالإضافة إلى توزيع مساعدات أخرى شملت خياما وماء على مواقع مختلفة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة، أنه تم توصيل 164 طنا متريا من الإمدادات الطبية إلى المستشفى الأهلي في مدينة غزة، وأجْلت بعثة وصلت إلى المستشفى الأهلي المعمداني 17 مريضا وجريحا مع 11 مرافقا إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس بالجنوب، وعلى الرغم من شح الإمدادات والقيود الهائلة، ما زال المستشفى الأهلي يعمل ويستقبل المرضى.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن مقدمي الخدمات الرئيسية، بما في ذلك المستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي وأماكن الإيواء، يواصلون تلقي الوقود بشكل يومي لتشغيل المولدات.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى الإفراج - في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية - عن 17 رهينة احتجزوا في غزة و39 معتقلا فلسطينيا كانوا مسجونين في السجون الإسرائيلية، موضحا أن المحتجزين الذين أفرج عنهم يضمون 13 إسرائيليا وأربعة أجانب، وأنه من بين المحتجزين الفلسطينيين المُفرج عنهم 39 صبيا، وأنه تم منذ بداية الهدنة إطلاق سراح 39 إسرائيليا و117 فلسطينيا و19 مواطنا أجنبيا.

وذكر المكتب الأممي أن القوات الإسرائيلية قتلت 7 فلسطينيين، من بينهم 4 أطفال، يومي 25 و26 نوفمبر، وبذلك يصل عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 230، قُتل 222 منهم على يد القوات الإسرائيلية و8 بيد مستوطنين.