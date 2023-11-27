حفل زفاف لعروسين في غزة رغم دمار بيت الزوجية (فيديو)

أقيم حفل زفاف لعروسين في مدرسة للإيواء بقطاع غزة رغم دمار بيت الزوجية وقاعة الأفراح، وسط فرحة للغزيين.

واحتفل ماجد وسارة بزفافهما في مدارس الإيواء ليضفي حالة من السعادة والبهجة المفقودة في غزة بعد الحرب التي شنها الاحتلال على القطاع.

ولم تحقق سارة حلمها بارتداء فستان زفافها الأبيض ولا إقامة الاحتفال في صالة الأفراح التي تمنتها ولا في المنزل الذي أمضت شهورا تجهزه، إلا أن الأهالي حاولوا تعويض العروسين بإقامة احتفالات لهم.

فرصة الهدنة في غزة

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مغبة إضاعة فرصة الهدنة، وعدم تحويلها لوقف مُستدام لإطلاق النار بهدف وقف العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المُسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات الدموية المتواصلة التي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والمعتقلين بالجملة وتجريف البنى التحتية، إضافة إلى إمعان المُستوطنين في اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين.