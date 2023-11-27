جورج عياد: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتيسير عمليات التصويت للمصريين بالخارج

قال المهندس جورج عياد رئيس اتحاد رجال الأعمال المصريين والجاليات بالخارج، إن الجالية المصرية في ميلانو وروما تشهد اليوم تحركًا قويًا للاستعداد لانطلاق الانتخابات الرئاسية، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل عملية التصويت للمصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، حيث تعمل على توفير كافة الإجراءات اللازمة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الانتخابية، ويتعاون الاتحاد المصري للجاليات ورجال الأعمال بالخارج مع السلطات المصرية والمصالح الدبلوماسية لتوفير بيئة مناسبة للتصويت، وضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.

وأكد عياد، حرص المصريين بالخارج على المشاركة ودعم التفاعل الإيجابي مع ما تم على أرض مصر من إنجازات ورؤيته القوية لمستقبل مصر، مما يدل على التلاحم ، والولاء الذي يمتلكه المصريون في الخارج تجاه قائدهم.

وأعلن المهندس جورج عياد، عن مؤتمر حاشد سيعقد في مدينة ميلانو، حيث سيتم تجميع الجهود والتأكيد على دعم الوطن، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز المشاركة السياسية للمصريين في الخارج وتوحيد صفوفهم، والتأكيد على أهمية الإدلاء بأصواتهم كحق دستورى.

المهندس جورج عياد رئيس اتحاد رجال الأعمال المصريين والجاليات بالخارج

وأكد أن حشود المصريين في أوروبا ستلفت الأنظار خلال المشاركة في الانتخابات، فالمصريون في الخارج يسعون جاهدين للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، ويعتبرون دعم وطنهم، فرصة لتعزيز العملية الديمقراطية في مصر وتحقيق التقدم والاستقرار،وتعزيز التنمية، واستعادة الاستقرار في البلاد.

وأوضح المهندس جورج عياد، أن المصريين بالخارج يأملون في استكمال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المزيد من التقدم والاستقرار والوحدة، والتضامن بين المصريين في الخارج، من أجل بناء مستقبل مصر المزدهر.