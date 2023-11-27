الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار الرئيس: المبادرات الصحية تكتشف الأمراض مبكرًا وترفع معدل الشفاء (فيديو)

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، أهمية المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاثنين، أن المبادرات فحصت عدة ملايين من السيدات، وجرى اكتشاف 140 ألف إصابة خلال الكشف المبكر عن بعض أورام الثدي وأورام أخرى. 

وأوضح أن المبادرات الصحية الخاصة بالكشف عن بعض الأمراض مثل الأورام في مراحل مبكر تعني الشفاء التام في حالات كثيرة واستجابة كبيرة للعلاج في حالات أخرى والحد من قدرة المرض على إصابة المريض بالمضاعفات.

تكلفة العلاج أقل

وأشار إلى أنه عند الكشف المبكر تكون التكلفة الصحية والمالية أقل بكثير مما لو جرى اكتشافها في مراحل متأخرة.

وأكد أن مستشفيات جامعة شمس بها 4500 سرير، وبها كل التخصصات الطبية وفروعها، لتقديم كل الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية والحديثة والمتقدمة جدًا، مشيدًا في الوقت ذاته بالمدينة الطبية في معهد ناصر بشبرا، وهو مستشفى ضخم جدًا به إمكانيات كبيرة جدا، حيث يمكن تقديم خدمات طبية من المرحلة الثالثة وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي. 

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