مستشار الرئيس: نستهدف تقديم خدمات الصحة بجودة تماثل المعايير العالمية (فيديو)

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية، مؤكدًا أنها حققت إنجازات كبيرة في ملف الصحة ونجحت في إدارة أزمات قوية جدًا مثل جائحة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المبادرات الرئاسية أبرزت أشياءً كثيرة منها أن الدولة تدعم المواطن في كل المحافظات، وجرى التعامل مع الكثير من الأمراض المتوطنة التي كانت تستنفذ جزءًا كبيرًا جدًا من الجهود الصحية.

الدولة تشهد فترة من النشاط والدعم في مجال الصحة

وأكد أن الدولة تشهد فترة من النشاط والدعم في مجال الصحة، والأمر يبدأ من الإرادة السياسية، حيث جرى وضع الرعاية الصحية ضمن الأولويات القومية ودعمها باستمرار.

وأشار مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إلى دعم البنية التحتية لمؤسسات تقديم الخدمة الصحية ودعمها بالكوادر البشرية، مؤكدًا أن آخر توصية للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس كانت دعم الخدمات الصحية والجودة، وهذا هدف كبير جدا، بحيث تكون الخدمة الصحية بجودة متميزة تماثل المعايير العالمية.