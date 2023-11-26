تدشين حملة الملف العائلى فى الصحة بالفيوم

قام اليوم الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بتدشين حملة الملف العائلي بالمركز الطبى بكيمان فارس وذلك بناء علي توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتورخالد عبد الغفار و تعليمات الدكتورة سعاد عبد المجيد - رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض .

بحضور الدكتور جمال الكاشف -مدير عام الادارة العامة للسن المدرسى بوزارة الصحة والدكتورة هاجر منسق طب الاسرة بقطاع الرعاية الاساسية والدكتورة نيفين شعبان - مدير ادارة الرعاية الاساسية والدكتور هانى انور- مدير ادارة البندر والدكتور رضا تاج -مدير ادارة المركز و جميع فرق الاشراف كما تم المرور علي مركز طبي السد العالي ومركز طبي الحادقة ووحدة طب الاسرة في منشأة عبدالله.

تستهدف الحمله الخاصة بتفعيل الملف العائلي والتى تستغرق خمس ايام خلال هذا الاسبوع عمل ملف خاص بكل اسرة واستدعاء الاسر لتفعيل الملف واستكمال البيانات وتلقي الخدمات الصحية في وحدات التطوير والطوارئ في الادرات الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالفيوم وهي مركز طبي كيمان فارس ووحدة منشأة عبدالله و مركز طبي سرسنا ووحدة سنهور القبلية ومركز طبي الغرق ومركز طبي ابوجنشو ومركز طبي الشواشنة.

تدريب اطباء الاسنان

ومن جهه اخرى قامت ادارة الاسنان فى مديرية الصحة بالفيوم بتدريب 68 من اطباء الاسنان الجدد دفعة 2021 على مدار 3 ايام بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية وذلك تحت رعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و بالتنسيق مع الادارة المركزية لطب الاسنان بوزارة الصحة والسكان وتحت اشراف الدكتورة حنان بهاء الدين - مدير ادارة طب الاسنان.

قام بالتدريب مدرسين من كلية طب اسنان الفيوم الدكتور هيثم عمرو والدكتور محمد ابوليلة والدكتورة اميمة احمد والدكتور احمد علي حسان والدكتورة ديانا خليل.

تناول التدريب محاضرات في مجال الاستعاضة الصناعية للأسنان و تركيبات الاسنان الخزفية وزراعة للاسنان و القشرة التجميلية للأسنان الفينيرز و اطقم الاسنان وقد حضر فى اليوم الاول للتدريب الدكتورعلاء العشيرى -نقيب اطباء الاسنان بالفيوم وقام بالتنسيق للتدريب الدكتور احمد عبد الحليم -مدير الاسنان الوقائى.

2

3

4

34

55

66

555

777