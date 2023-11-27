أزمة السكر.. ضربة قاضية في انتظار حيتان السوق

يستغل الكثير من التجار الأزمات لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين، مستغلين تراجع الرقابة على الأسواق، وظهر ذلك جليًا في الأزمة التي تخص سلعة استراتيجية مهمة وهي السكر، والذي أصبح حديث الصباح والمساء لدى المصريين، عقب وصول سعر الكيلو 50 جنيهًا.

التجار المتعاملون مع البورصة السلعية

الكثير من التجار المتعاملين مع البورصة السلعية ووفقًا لوزير التموين يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيهًا للكيلو.

أزمة ارتفاع أسعار السكر

واقع دفع وزير التموين والتجارة الداخلية، للسيطرة على أزمة ارتفاع أسعار السكر، بإعطاء مهلة عشرة أيام للتجار لإعادة ضبط الأسعار، محذرا أنه في حالة عدم استقرار السوق سيطلب من الحكومة التسعير الجبري للسكر.

منافذ مبادرة تخفيض الأسعار

جدير بالذكر توفر الحكومة السكر بقيمة 27 جنيهًا في جميع منافذ مبادرة تخفيض الأسعار ومنافذ التموين ومنافذ التنمية المحلية، التي تطبق مبادرة تخفيض أسعار السلع لمدة 6 أشهر، وهو الأمر الذي لاقي استحسان الكثير من المواطنين.