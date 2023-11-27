"واحد من الناس" يعرض آخر حوار مع الفنان طارق عبدالعزيز.. الليلة

يعرض برنامج "واحد من الناس" للإعلامي د. عمرو الليثى، حلقة للفنان طارق عبد العزيز، في العاشرة مساء اليوم، الإثنين على شاشة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساء، وكان مقرر عرضها منذ أيام ولكن تم تأجيلها.

ويكشف الفنان طارق عبدالعزيز، خلال الحلقة العديد من الأسرار في حياته الخاصة والمهنية، ويتحدث عن عمله كمحامي، كما يتحدث عن حالته الصحية ومعاناته مع المرض وآلامه الشديدة بعد عملية تركيب الدعمات والقسطرة التانية التي أجراها مؤخرًا، وأسباب ابتعاده عن الفنّ لفترة تجاوزت 6 سنوات.

ويتحدث عن سبب دخوله عالم الفن وعلاقته بالفنان محمد هنيدي، وعلاقته بوالديه وأسرته من صعيد مصر "سوهاج " وبزملائه في الوسط الفني،، وعن الشخصيات التي قدمها بالسينما والدراما التليفزيونية.

كما يحل بالحلقة الدكتور طارق حبيب وهو الدكتور المعالج لطارق ليشرح حالته الصحية وما ألم به نتيجة المرض، بالإضافة إلى العديد من الأسرار والكواليس في حياته الفنية والمهنية.

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

وكان رحل عن عالمنا مساء أمس، الأحد، الفنان طارق عبدالعزيز، عن عم ناهز الـ 55 عامًا بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء عمله.