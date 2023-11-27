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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أبوردينة: إسرائيل تواصل حرب الإبادة في غزة وتعمق الاستيطان بالضفة الغربية

المُتحدث الرسمي باسم
المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة

شدد المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة اليوم الاثنين على أن اقتراح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش تخصيص ملايين الشواكل في ميزانية عام 2023 لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية ، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

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قال أبوردينة ، في تصريح له ، "إن هذا الاقتراح يأتي في الوقت الذي تحتجز فيه إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية وتواصل حرب الإبادة الجماعية بحق قطاع غزة الصامد وفي الضفة الغربية".

حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية من تداعيات هذا الإعلان الإسرائيلي الخطير على أمن المنطقة واستقرارها..مُطالبًا الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان عدم تنفيذه، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المُحتجزة لدى دولة الاحتلال.

 

قال أبوردينة: "يقومون باحتجاز أموالنا وتحويلها لسرقة الأرض الفلسطينية عبر الاستيطان المُدان دوليًا وغير الشرعي حسب جميع قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334".

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