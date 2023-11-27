المنشاوي يرأس اجتماع لجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية لمتابعة سير العملية التعليمية

وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بضرورة متابعة العمل وتكاتف جهود أعضاء الكادر الأكاديمي والإداري من أجل الحفاظ على سير العملية التعليمية المقدمة بمختلف كليات جامعة أسيوط الأهلية والبالغ عددها 7 كليات نظرية وعملية تضم 16 برنامجاً دراسياً في مختلف مجالات الدراسة مشدداً على ضرورة التواصل مع الطلاب وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجههم مشيراً إلى تسخير إمكانيات جامعة أسيوط العلمية والبشرية من أجل ضمان الحفاظ على جودة الخدمات التعليمية المقدمة بها في عامها الدراسي الثاني.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط لاجتماع لجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية الدوري عن شهر نوفمبر 2023م وذلك بحضور الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومستشاري رئيس الجامعة وعمداء الكليات المعنية بالدراسة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، ومصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط الأهلية وقيادات العمل الإداري من أعضاء اللجنة.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي إن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في ظل ما شهدته جامعة أسيوط الأهلية من إقبال كثيف من الطلاب والتي وصل عددهم في الفرقتين الأولى والثانية 3500 طالب وطالبة، وحرص إدارة الجامعة على توفير ما يلزم لهم من رعاية علمية وكذلك دعم لمختلف أوجه الأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية بما يضمن صقل شخصية الطلاب واكتمال بنائها على نحو سليم.

وأضاف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أن الاجتماع شمل المصادقة على محضر الجلسة السابقة إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية المهمة، حيث تم استعراض تقرير عن سير أعمال منتصف الفصل الدراسى الأول والتى إنطلقت بكلية الألسن، وكلية العلوم الإدارية والمالية، وكذلك خطة الجامعة للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والجدول الزمنى لعقدها.