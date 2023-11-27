يستضيف فريق النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الإثنين، نظيره برسبوليس الإيراني، علي ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة برسبوليس الإيراني

حراسة المرمي: راغد النجار

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

خط الوسط: بروزوفيتش - فوفانا - أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا

موعد مباراة النصر وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة النصر وبرسبوليس الإيراني، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة نادي النصر وبرسبوليس على مجموعة قنوات، SSC Hd 1 و beIN Sports AFC HD2والكأس القطرية.

معلق مباراة نادي النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا

- خالد الحدي، على قنوات الكأس القطرية.

- رؤوف خليف ومشاري القرني، على قنوات SSCالسعودية.

- عصام الشوالي، على قنوات بي إن سبورت.