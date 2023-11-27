سبيرو سباتس برداء بيبسي.. أحدث حيل التجار لبيع منتجات المقاطعة

أثارت شكوى نشرتها شركة سبيروسباتس شركة بيع المشروبات الغازية الأشهر في مصر الجدل على مواقع التواصل، عقب نشرها صورة زجاجة "بيبسي دايت" عليها لوجو سبيروسباتس بأحد المحلات في محاولة لبيع المنتج المرفوض جراء المقاطعة بضعف ثمنه.

وجاء منشور سبيروسباتس عن أحد المستهلكين "خلي بالك خلي بالك .. لسه شاري دي من محل على أساس أنها سبيروسباتس، جيت افتحها وشكلها شاكك فيه أصلا طلعت البيبسي الجديدة الدايت اللي بـ 5 والراجل بيبيعها ب 10 ومضحوك عليه هوه كمان فيها.. حتى التجار وصلوا للرخص ده عشان المكسب، ومكتوب عليهم نفس الكود كمان".

حملات المقاطعة والمنتجات المصرية

وبطبيعة الحال نال المنشور آلاف من التعليقات الساخرة من التجار الذن يحاولون ترويج منتجات المقاطعة بذلك الشكل الاستفزازي بالغش والسرقة وخداع الزبائن.

وجاءت حملات المقاطعة لبعض منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل خاصة الشركة الأم الدولية، حيث تشن حاليًا إسرائيل حربا ضد قطاع غزة وتقصف البنية التحتية بها من مستشفيات ومرافق كهرباء ومياه ومنازل مأهولة بالمدنيين.

وتُجدر الإشارة إلى أنه يعود تاريخ تأسيس شركة سبيروسباتس إلى عشرينيات القرن الماضي وتحديدًا في 1920، حيث بدأ إنتاج أول زجاجة مياه غازية في مصر وحمل اسم ليمونادا سباتس، ومع مرور الوقت استطاعت منتجات سباتس غزو الأسواق في ظل تقديم إنتاج ذات جودة لاقت قبولًا في كافة الأوساط المجتمعية.

تصفية شركة بيبسي في مصر

وبالفعل استفادت الشركات المصرية، من حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات الغربية وخاصة الأمريكية، التي اتسع نطاقها وانتقلت من منصات التواصل الاجتماعي إلى أكبر المحال والسلاسل التجارية ووصلت إلى محال البقالة الصغيرة.

وكانت قد انتشرت في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات تشير إلى وقف بيع منتجات الشركة في مصر، ولكن تبين عدم صحة وقف بيع منتجات الشركة في مصر وأن الشركة لا تزال تعمل في مصر وتوزع منتجاتها المختلفة داخل الجمهورية وأنها لم تسرح أي عمال من عمالها سواء المصريين أو غير المصريين.