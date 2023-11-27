مستشار وزير التعليم العالي يشهد افتتاح الدورة الكشفية بجامعة أسيوط

شهد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، افتتاح الدورة الكشفية الـ42، والإرشادية الـ28؛ لجوالي وجوالات كليات جامعة أسيوط.

ونظمت الدورة إدارة الجوالة والخدمة العامة، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة، الدكتورة مديحة درويش ، المشرف العام على الأنشطة، الدكتور هيثم ابراهيم، مدير عام رعاية الشباب، القائد ابو العلا عبد الباري.

التعليم العالي تولى اهتمامًا كبيرا بالأنشطة الطلابية

وأشاد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية باهتمام جامعة أسيوط بالأنشطة الطلابية حيث نظمت الجامعة 3000 نشاط وفاعلية منذ بداية العام الدراسي.

وأوضح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية أن هذا النشاط الطلابي اليوم يحمل في طياته روح الابتكار والتفاني.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أن المشاركة في الأنشطة الطلابية لها أهمية بالغة في تكوين شخصية الطالب المتكاملة، فهي تساعد على تنمية القدرات العقلية والمهارات الاجتماعية، ولذلك فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توليها أهمية كبرى.

ونوه مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، بأن نشاط الجوالة والكشافة بصفة خاصة له أثر كبير في غرس قيم الانضباط والصبر والاعتماد على النفس لدى الشباب، فهو يدربهم على تحمل المسؤولية ومواجهة الصعاب، والعمل كأعضاء فاعلين في فريق.

وشدد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، على أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يساهم بشكل فاعل في إعلاء قيم التطوع، والتنمية المجتمعية المستدامة، وتنمية روح الولاء والانتماء، والتعاون بين الطلاب لمد جسور التواصل بينهم.

وصرَّح همام قائلاً "نحن نؤمن بأهمية بناء أجيال متعلمة ومبدعة تستطيع مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء المجتمع".

وتضمن حفل الافتتاح؛ مراسم أداء تحية العلم، والسلام الجمهورى، وطابور عرض للكليات المشاركة، وفي الختام أجرى مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، جولة تفقدية؛ لمخيمات الجوالين والجوالات، وكذلك معارض أعمال المشغولات اليدوية، التي قام طلاب الجوالة والكشافة بتحضيرها.