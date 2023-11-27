القيم المجتمعية وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن .. ندوات توعوية بتعليم المنشأة

نظمت إدارة المنشأة التعليمية جنوب محافظة سوهاج ندوات توعوية عن القيم المجتمعية وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن بمدرسة الحديثة الإبتدائية بقيادة حاتم الجبلي مدير المدرسة وبحضور همت حسني وكيل المدرسة ولمياء الزيات الأخصائية الاجتماعية ومدرسة السلام الابتدائية بقيادة محمود عباس مدير المدرسة وحصور نبيلة محمود وكيل المدرسة ونها محمود عباس الأخصائية الاجتماعية برعاية محمد أبو الفضل علي مدير عام الإدارة التعليمية وعزت خلف الكيلاني وكيل الإدارة وإشراف توجيه التربية الاجتماعية.





حاضر بالندوة الباحث بدرجة الدكتوراه محمد جمال أبو الفتوح الذي ناقش مفهوم المواطنة وعرف القيم المجتمعية والقيم الحميدة في المجتمع والتي يجب تنميتها وما هي القيم السيئة التي يجب مجابهتها وذكر أسماء بعض الشخصيات التي لها قيمة تاريخية وعلمية لدى الطلاب مثل الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أحمد زويل والرئيس الراحل محمد أنور السادات والشيخ محمد متولي الشعراوي وغيرهم.





وقال المحاضر إن القيم المجتمعية والمواطنة هي المعتقدات والعادات والتقاليد التي تساعد على التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع مضيفًا أن الانتماء للوطن لن يتم إلا إذا أدى كل فرد في المجتمع الدور المطلوب منه على أكمل وجه وأولها أن يؤدي العبادات لله والواجبات اتجاه الوطن.





وحذر "أبو الفتوح" من القيم السيئة التي يجب محاربتها مثل العنف ونبذ الآخر والتنكر بكافة أشكاله موجها بتنمية قيم التسامح ومساعدة الآخرين والاحترام المتبادل بين كافة أفراد المجتمع وعدم الكذب وتنمية الموهوبين وتطرق الحديث لذكر شخصيات سياسية وتاريخية وعلمية مثل الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أحمد زويل والرئيس الراحل محمد أنور السادات والشيخ محمد متولي الشعراوي والعالمة ليلى موسى ونجيب محفوظ وغيرهم من الشخصيات التي أثرت الحياة العلمية والثقافية من العلماء والمفكرين والكتاب .