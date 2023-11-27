شباب ورياضة سوهاج تعلن فتح باب المشاركة بمشروع مراكز تدريب اللياقة البدنية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج عن فتح باب المشاركة في مشروع مراكز تدريب اللياقة البدنية للجنسين للمرحلة السنية من ٩ سنوات حتي ٢١ سنة ضمن خطة المديرية للمشروعات القومية بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .





ومن جانبه قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أنه بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم أعلنت المديرية عن فتح باب المشاركة بمشروع اللياقة البدنية للنشء والفتيات والشباب وأن الإشتراك بالمشروع مجانا والتدريب مرتين في الأسبوع بالملاعب المفتوحة بميدان الثقافة والتدريب على يد مدربين متخصصين في تدريب اللياقة البدنية والتأهيل العسكري.





وأضاف الدكتور محمد فريد شوقي أنه يتم من خلال هذه التدريبات تنفيذ لقاء مجمع تقييمي بمحافظة الإسكندرية في صورة عرض رياضى للياقة البدنية وتحصل الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى علي جوائز مالية وعينية وميداليات وشهادات تقدير.





وأشارت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج إلى أنه على من يرغب في التقدم للإشتراك بمشروع تدريب اللياقة البدنية التواصل على الأرقام التالية الدكتور منتصر بخيت 01222698145 والدكتور إيهاب محمود 01012734062 المدربين والمسئولين عن المشروع .