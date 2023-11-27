الاتحاد الأوروبي: تخصيص إسرائيل أموالا جديدة للاستيطان ليس دفاعا عن النفس

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن تخصيص إسرائيل أموالا جديدة للاستيطان غير القانوني ليس دفاعا عن النفس ولن يجلب الأمن، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الإثنين.

وأكد في وقت سابق إننا رفضه التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، موضحًا أن هناك ضحايا بالآلاف من المدنيين في قطاع غزة، داعيا إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن الحل في غزة يجب ألا يكون منفصلا عن حل القضية الفلسطينية ككل، معتبرا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأبدى دعم السلطة الفلسطينية سياسيا وماليا، مؤكدا ضرورة وضع حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنهاء الحرب في غزة.

ولفت بوريل إلى ضرورة إتاحة المياه والوقود والغذاء للمدنيين في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

مقتل 57 صحفيا في غزة

كشف تحقيق مبدئي تابع للجنة حماية الصحفيين الدولية، عن مقتل ما لا يقل عن 57 صحفيًا أو عاملاً في قطاع الإعلام من إجمالي أعداد القتلى الذين وصلوا إلى 15 ألفا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، من بينهم 14 ألفا قتيلاً فلسطينيًا بقطاع غزة والضفة الغربية و 1200 في إسرائيل.

وذكر التحقيق وفقا لما أورده الموقع الرسمي لمنظمة لجنة حماية الصحفيين الدولية- اليوم الأحد، أن اليوم الأكثر دموية في الحرب لتزايد أعداد القتلى الصحفيين كان أول أيام الحرب في السابع من أكتوبر حيث قتل نحو 6 صحفيين، جاء بعده يوم 18 نوفمبر الجاري بمقتل 5 صحفيين.

وأوضح التحقيق أنه حتى أمس 25 نوفمبر الجاري، تم تأكيد مقتل 57 صحفيا وإعلاميا من بينهم 50 فلسطينيا و4 إسرائيليين و3 لبنانيين، وتم الإبلاغ عن إصابة 11 صحفيًا واختفاء 3 صحفيين آخرين فيما تم اعتقال 19 آخرين.