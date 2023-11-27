نائب رئيس جامعة عين شمس تشهد ختام فعاليات برنامج المسابقات

شهدت الدكتور غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات ختام برنامج المسابقات Ichallenge والذي ينظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال (ihub) سنوياً.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة هبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام، والدكتور عادل الصباغ مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال، والدكتور وئام محمود نائب مدیر مركز الابتكار و ريادة الأعمال ، والدكتورة سلوى سليمان القائم بعمل وكيل كلية الاعلام لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة هشام الحريرى وكيلاً لكلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد البنا مشرف برنامج Ichallenge ومسئولي الوحدات بكليات الجامعة.

جامعة عين شمس تستهدف طرح اختراعات الطلاب

وأعربت نائب رئيس جامعة عين شمس عن سعادتها وفخرها بأفكار ومشاريع الطلاب المشاركين بها من جميع كليات الجامعة وكذلك المشاركات من خارج الجامعة، حيث يهدف مركز الابتكار وريادة الأعمال إلى طرح أفكار واختراعات الطلاب وتطبيقها وتقييمها ومساعدتهم فى التسويق لها بالشكل الأمثل مما يعزز الطاقة الإيحابية لديهم ودفعهم وتحميسهم لتبنى افكارهم فالشباب هم جيل المستقبل الصاعد ودعمهم يمثل دعم للوطن كله.

ورحب الدكتور عادل الصباغ بالحضور مشيداً بالجهد المبذول من جميع الطلاب المشاركين، وأكد أهمية ما يقوم به المركز من دعم للطلاب.

ولفت الصباغ إلى أن الإقتصاد يجب أن يقوم علي الابداع والابتكار في منتجات جديدة أو أفكار جديدة ودور المركز هو توجيه الطلاب في هذا المجال إلى جانب فتح مجالات عمل للطلبة أثناء الدراسة وبعد التخرج مباشرة إلى جانب الإلمام بخبرات ومهارات تشكل شخصية الطالب أو الخريج بما يتناسب مع سوق العمل.

وقامت الدكتورة وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال باستعراض أنشطة المركز والذى تم إطلاقه في يونيو ٢٠١٣ كمورد للطلاب من جميع أنحاء جامعة عين شمس المهتمين بروح المبادرة والابتكار، ويقوم بتصميم البرامج المبتكرة المقدمة من ASU-iHub بالشراكة مع الصناعة لمساعدة الطلاب على التفكير والابتكار والبناء، كما يوفر موارد الدعم اللازم للطلاب والخريجين لتنمو مهاراتهم والأفكار والمشاريع في أي مرحلة من مراحل التنمية وتغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

جدير بالذكر أن برنامج iChallenge وهو نموذجاً متميزاً للبرامج التسابقية التي تقدم للطلاب في المراحل الدراسية الأولى ويقوم مركز الابتكار وريادة الأعمال بتنظيمه بشكل سنوي؛ فضلاً عن انه يختبر عقلية الطلاب الوافدين حديثاً لمجتمع الكلية فهو يقدم طريقة فريدة من نوعها لتسهيل اختيار الطالب للقسم الذي يوده مستقبلاً وذلك عن طريق منافسة تعتمد على مشروعات عملية تنبثق من بحث متواصل بهدف الخروج بمنتج يستطيع من خلاله الطالب المنافسة مع أقرانه من الفرق الأخرى، وهو الأمر الذي يتيح للمتقدم فرصة هائلة من التعلم عن طريق البحث، إضافة لتواجد الموجهين الأكاديميين على مدار مدة المنافسة لتوجيه الطلاب حول هدف واحد هو الابتكار في كل المجالات عن طريق تقديم كورسات تدريبية تؤهلهم وتنمى قدراتهم بشكل علمى منظم.

و شارك بالفعاليات شركة فيرو ضمن خريجى برنامج التدريب مع جامعة برلين الواقع الافتراضى VR لحلول الواقع الافتراضي فى السياحة والآثار وشركة AKOUB المتخصصة فى الخدمات الزراعية المتخصصة فى زراعة النخيل

وجاءت النتائج النهائية للمتسابقين كالتالى: Electromechanical track فاز بالمركز الأول فريق Creators وضم الفريق عدد من الطلاب من مختلف الكليات و الجامعات المصرية، وفازت الطالبات إسراء حسين محمد و سندس عبده و أسماء أحمد صادق وإيمان هشام حلمي من كلية بنات جامعة عين شمس،

والطالبات ندى ماهر محمد و هناء محمود أحمد من كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة بنها الأهلية

والمركز التاني فريق Camavinga الطلاب عمرو خالد عبد الصادق و محمد مجدي أنور ومحمد منتصر عبد الوهاب وعمر محمد فتحي وأدهم إيهاب صالح

من كليه الهندسة جامعة عين شمس

والمركز الثالث فريق Transformers الطلاب عمر ناصر أيوب ونور حسام عطية و ميرا وائل رجاء وجوزيف باسم رفعت من كلية الهندسة جامعة عين شمس، والطلاب يوسف سامح الباز و فرح سيد يوسف

من كلية هندسة GUC

Software for Disabilities

بالمركز الأول cyclone فاز من كلية الهندسة جامعة عين شمس الطلاب عمر سعيد الليثي ومحمد بشار

والطالب سامي هيثم حمزة من كلية حاسبات جامعة عين شمس، وشاركوا بفكرة أبلكيشن مساعد تقديم مساعدة لاغلب الناس بمختلف الفئات ومختلف الأعمار و تسهيل حياتهم اليومية ونعلمهم حجات جديدة.

Agri-Digital track فاز بالمركز الأول مشروع

SIG "Smart irrigation team" اشترك الفريق المكون من محمد ثروت محمود ومحمود محمد نصر، ونور الدين محمد حسين من كلية الزراعة جامعة عين شمس والمشروع عبارة عن نظام رى ذكى يتحكم فى كمية المياة الازمة للنبات عن طريق موبايل أبليكشن

Virtual Heritage Track

وفاز المركز الأول The Archs من كلية الهندسة جامعة عين شمس ويتضمن الفريق الطلاب مي عصام ومحمد رجحان وحبيبة مدحت مصطفى وعبد الرحمن أحمد، وكانت الفكرة عبارة عن دليل سفر للأماكن سياحية و الأثرية عن طريق تقنية الVR (الواقع الافتراضي).