تفاصيل ندوة صلاح أبو المجد في جامعة عين شمس

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب جامعة عين شمس ندوة تثقيفية حاضر بها استشاري المبيعات والتسويق صلاح أبو المجد.

جاء ذلك حرصا من جامعة عين شمس علي رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة والاستفادة من الخبرات الشابة وفي إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به أسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب الجامعة.

وعقدت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وفي ضيافة الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق.

صلاح أبو المجد نموذج مضيء

ويعد صلاح أبو المجد يعد أحد النماذج الناجحة والمضيئة من أبناء جامعة عين شمس، حيث تخرج في كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية وحصل على الماجستير في القانون الدولي من جامعة عين شمس وماجستير في قوانين التجارة الدولية من جامعة بوردو بولاية إنديانا الأمريكية، بدأ رحلته منذ سنوات كمحاضر في مجال الاقتصاد وقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أفكاراً جديدة ومبتكرة في مجال المبيعات والتسويق جذبت آلاف المتابعين.

وفي مستهل الندوة رحب الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بالضيف الكريم والحضور في رحاب جامعة عين شمس مثمنا زيارة صلاح أبو المجد استشارى المبيعات والتسويق للجامعة والاستفادة التي يًنتظَر ان تتحقق من خلال مثل هذه الندوات التي تسهم في تكوين الوعي الطلابي للشباب الجامعي وتهيئتهم لسوق العمل واكسابهم الخبرات اللازمه لمواجهه المتغيرات خارج أسوار الجامعة.



أبدى صلاح أبو المجد سعادته بتواجده في كليه الحقوق التي حصل منها على درجة الماجستير مؤكدا على الدور الذي تلعبه الاتحادات الطلابية في التكوين الوجداني للشباب وخاصة أسرة طلاب من أجل مصر التي تتميز بالحضور الطاغي والتنظيم المميز.

وتحدث صلاح أبو المجد خبير التسويق والمبيعات في عدة موضوعات منها ضبط الذات وإنجاز العمل والذي يحتاج لفهم عدة أساسيات منها ضبط الوقت والبطء وليس السرعة والفرق بين شخصية الموظف ورجل الأعمال، وحقيقة مصطلح "الشغف"، و جنون السوشيال ميديا.

وحث الطلاب على تطوير المهارات مستخدما عبارة "مهاراتك ستدفع فواتيرك" مؤكدا على ان غالبية رواد الأعمال الناجحين بدأوا في سن الأربعين مبرزا أهمية البحث عن الفرص مشيرا لوجود ملايين الفرص للنجاح فقط عليك البحث عنها.

وفي سؤال لأحد الطلاب عن دور الشباب في الانتخابات الرئاسية القادمة أجاب يجب أن يقوم كل منا بدوره حتى نكون مسئولين عن مستقبلنا.

وعن مصطلح "عالم سيادة المستهلك "، أكد صلاح أبو المجد أن هذا المصطلح يعبر عن رأي السوق فما تراه علي السوشيال ميديا هو نتاج لطلب المستهلك مشيرا أن الشهرة ليست غاية وإنما هي وسيلة للنجاح ، فالمتلقي هو من يصنع الشهرة للغير سواء كان يقدم محتوى سلبي أو محتوى إيجابي من خلال متابعتك له ومشاركتك للمحتوى الذي يقدمه".

وأكد صلاح أبو المجد أهمية تنمية المهارات وتنمية اللغات لأن معظم المحتوى المقدم لتطوير الذات علي الانترنت يقدم باللغة الإنجليزية.

ونصح الشباب بضرورة خلق فرصة لنفسه دون انتظار التخرج من الجامعة فمهما كانت الوظيفة التي سيعمل بها صغيرة لكنها ستكسبه مهارات مهمة سواء مهارات اتصال أو تنمية لغات أو غيرها لتكون خطوة يعبر بها لخطوات أكبر وأكثر نجاحاً.