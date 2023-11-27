"فتح" تعلق على نجاح "حماس" في إطلاق أسرى فلسطينيين من المعتقلات الإسرائيلية

أكدت حركة فتح أن تحرير أي أسير فلسطيني من المعتقلات الإسرائيلية يعتبر مكسبا على طريق تحرير جميع الأسرى وتبييض السجون، وفق روسيا اليوم.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في مقر التعبئة والتنظيم التابع للحركة في مدينة رام الله، تعقيبا على نجاح حركة حماس في إطلاق أسرى من السجون الإسرائيلية.

وحذر البيان أن إسرائيل "من مواصلة عدوانها الانتقامي بحق الأسرى الذي أدى إلى استشهاد ستة من أبنائنا الأسرى الأبطال لغاية الآن، وإصابة المئات منهم بكسور وجروح بالغة دون تقديم أية رعاية طبية لهم، إضافة إلى عملية التجويع التي يتعرضون لها، ومصادرة مقتنياتهم وملابسهم وأغطيتهم، وبشكل يعرض حياتهم للخطر".

وشدد على أن حركة "فتح" على أن "كل القوى الحية في فلسطين، ستواجه هذه السياسة الإجرامية إن لم تتوقف دولة الاحتلال عن اعتداءاتها المتواصلة بحق أسرانا البواسل".

وقال بيان "فتح" أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولن نسمح باقتطاع شبر واحد من أرضه مهما كانت التضحيات.

وأكد على "ضرورة توحيد الصف الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، في مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية، لوقف هذه الحرب الشعواء التي تشن ضد شعبنا وأرضنا، مشددة على أن الحلول العسكرية والأمنية لن توفر الأمن والاستقرار لأحد".

وتمكنت حماس من اطلاق سراح 117 فلسطينيا (نساء وأطفال) على أن يبلغ العدد 156 أسيرا بحلول اليوم الرابع للهدنة مقابل 52 إسرائيليا أسيرا في قطاع غزة.