الكونجرس يكشف العائق أمام تقديم مساعدات أمريكية لكييف قبل نهاية 2023

أكد عضو الكونجرس الأمريكي مايك تيرنر أن أوكرانيا لن تتلقى مساعدات جديدة من واشنطن حتى نهاية 2023، وقال إن العائق الحالي في ذلك هو سياسة البيت الأبيض بشأن الحدود الجنوبية للبلاد، وفق روسيا اليوم.

قال تيرنر ذلك، وهو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز": "أعتقد أنه سيكون من الصعب القيام بذلك (تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى كييف) بحلول نهاية هذا العام. والعائق الحالي هو سياسة البيت الأبيض بشأن الحدود الجنوبية <...>. سيطلب الكونغرس تغيير بعض القوانين لضمان عودة الحدود إلى وضعها السابق [...] لحماية الحدود الجنوبية".

وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مشرّعين شملهم استطلاع للرأي، أن أوكرانيا لن تتلقى مساعدة من الولايات المتحدة حتى منتصف ديسمبر، وربما حتى يأتي العام 2024.

وبحسب ما تشير إليه "بلومبرغ"، فإن الدعم الواسع النطاق لنظام كييف قد بلغ ذروته بالفعل، لأن الهجوم المضاد الذي تشنه القوات المسلحة الأوكرانية وصل إلى طريق مسدود.

من جهته، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الإدارة الأمريكية أنفقت نحو 96% من الأموال التي كانت مخصصة لمساعدة أوكرانيا.

وشدّد على أن غياب المزيد من المساعدة الأساسية من جانب الولايات المتحدة "سيكون له تأثير ضار على القدرات الدفاعية لأوكرانيا".

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية أرسلت طلبا إلى الكونغرس في أكتوبر للحصول على مخصصات إضافية كبيرة في ميزانية السنة المالية الأمريكية، التي تبدأ في الأول أكتوبر 2024، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل. بالإضافة إلى مواجهة الصين وروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي خضم ذلك، تحدث العديد من الجمهوريين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ علنا ضد استمرار تقديم المساعدة المالية لكييف.