إبراهيم عيسى ينتقد انتهاج حماس أسلوب إسرائيل في احتجاز النساء والأطفال.. فيديو

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن ملاحم الهدنة الإنسانية بدأت تتكشف والشعب الفلسطيني ينتظر كل لحظة قذيفة وهدم للبيوت ومزيد من الشهداء والمصابين، قائلا: "هذه لحظة ليهدأ فيها الفلسطينيين من تلك الحرب البشعة الهمجية والإرهابية ونحن أمام وقت يرحم فيه الشعب من عذاب مرير يومي منذ 7 اكتوبر الماضي".

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن كل طرف اعتبر نفسه منتصرا في الهدنة وأنه أتى بكل النتائج وحقق الفوز والمجد وصفق له المصفقون، متابعا: "يبقى المشهد الأساسي أننا أمام اطلاق سراح 50 رهينة من الجانب الاسرائيلي مقابل 160 من النساء والأطفال الفلسطينيين وما يحدث حرب نساء واطفال".

وتابع: ما يحدث يعكس عمق المعاناة وحينما نتهم العدو بخطف وقتل الأطفال يبدو أننا تعملنا من عدونا نكون مثله بدل الإدانة والترفع"، مؤكدا أن الميزان الأخلاقي في حالة من حالات الخلل.

حركة حماس تُفسد أي مستقبل لغزة

وأكد أن التخلص من حركة حماس صعب حتى وإن أصبحت جزء من السلطة الفلسطينية سيقتلون أعضاءها إذا اختلفوا معهم، قائلا: "لا يمكن التخلص من حماس وهي موجودة وحاضرة وستفسد أي مستقبل خارجي واسرائيلي خربتها وقاعدة على تلها".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرحل عن منصبه والموضوع عامل وقت فقط، مضيفا: "نتنياهو هيغور لكن المحصلة في الوقت هو قاعد بدبابته والوضع مرشح لكوارث مفتوحة".

وتابع: "جرى التقليد الإخواني أن أي من يدين حماس هو حليف لإسرائيل وهذا الاتهام والتشنيع طبيعي من العقل الفاشي الإقصائي الذي يريد أن يجعل من مشروعه الحقيقة الوحيدة والباقي يستحق الجحيم، وأنا أدين حماس وهذا لا ينقص قطرة من بحر إيماني القضية الفلسطينية".