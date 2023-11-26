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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

ايهاب جلال المدير
ايهاب جلال المدير الفني للاسماعيلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي عن قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز المرتقبة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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الإسماعيلي يسقط بالثلاثة أمام إنبي في دوري الجمهورية

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي مباراة بيراميدز والإسماعيلي مساء بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السابعة للمسابقة.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد.
خط الدفاع: محمد هاشم، إياد العسقلاني، حمدي النقاز، محمد دسوقي، عصام صبحي، أحمد محسن، محمد عمار، محمد نصر.
خط الوسط: عماد حمدي، نادر فرج، عمر الساعي، محمد عبد السميع،  صالح جمعة، عبد الله السعيد، محمد بيومي، بشار أشرف، عمرو السعيد، محمد وجدي، مروان حمدي.
خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، ياو أنور، حسن صابر، باسم مرسي.

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