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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يسقط بالثلاثة أمام إنبي في دوري الجمهورية

فريق الاسماعيلي مواليد
فريق الاسماعيلي مواليد 2003

خسر فريق الاسماعيلى مواليد ٢٠٠٣ من نظيره انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين للإسماعيلى فى المباراة التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة.

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حمد إبراهيم: لا صحة لرحيلنا عن الإسماعيلي بعد مواجهة بيراميدز

وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقه دورى بطولة الجمهورية للناشئين ليتوقف رصيد الاسماعيلى عند النقطة ١٥ فى جدول المسابقة .

أحرز هدفى الاسماعيلى اللاعب “حازم مرسى”

بدأ بتشكيل مكون من .. محمد عبدالرازق فى حراسة المرمى و عبدالله محمد و عمرو محمد و محمد عبدالمنعم و محمد ايهاب فى خط الدفاع و مصطفى فارس و عبدالرحمن شعبان وعمرو سعيد و محمد ابراهيم فى خط الوسط ومحمد أحمد وحازم مرسى فى الهجوم .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من ..احمد الجمل مديرا فنيا ، وليد السيد مدرب ، وأحمد عبده مدرب حراس المرمى ، وحبيب لبيب اخصائى علاج طبيعى ، ومحمد صالح ادرى الفريق .

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