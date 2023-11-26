وزيرا الشباب والتعليم يشهدان ختام البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ختام البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والدكتورة سونيا دنيا رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية ورئيس الاتحاد العربي والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، ورؤساء الوفود المشاركة.

وحضر الوزيران صبحي وحجازي المباراة النهائية التي جمعت بين منتخبي سلطنة عمان ولبنان، ونجح منتخب سلطنة عمان المدرسي في حصد لقب البطولة العربية المدرسية بعد الفوز بنتيجة هدف دون مقابل، سجله اللاعب سليمان بن أحمد المحروقي.

وجاء منتخب مصر في المركز الثالث بعد فوزه على منتخب ليبيا بنتيجة 5-3، واحتل منتخب ليبيا المركز الرابع.

وعلى مستوى منافسات البنات، حصل منتخب المغرب على لقب البطولة، بينما جاء منتخب مصر في المركز الثاني.

وعقب نهاية المباراة النهائية حضر صبحي وحجازي مراسم تسليم كأس البطولة للمنتخبين الفائزين، والتقط المشاركون الصور التذكارية بعد نهاية المنافسات.

شارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات أقيمت البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

والمنتخبات التي شاركت في البطولة: فلسطين – السعودية – لبنان – الأردن – المغرب – الكويت – عمان – العراق – الجزائر – ليبيا – مصر.