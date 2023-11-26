للمرة الثالثة.. الشباب والرياضة تكثف سلسلة ندوات مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين

أقيم اليوم الأحد، الندوة الثالثه من سلسلة الندوات حول مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والطبية، وخاصة اللاعبين المؤهلين لأولمبياد باريس 2024، في إطار دور الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة نحو النهوض بالرياضة والرياضيين والأبطال وذلك بالتعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة الأستاذ الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة.

وقد أقيمت الندوة في المركز الأولمبي بالمعادي، بحضور كلًا من الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور حسين السمري رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات و عضو اللجنه العلميه ، و الاستاذه ايمان جمعه المدير التنفيذي للمنظمة المصريه لمكافحة المنشطات والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الإدارة العامة لتنمية الكوادر الرياضية والدكتور أحمد حمدي مدير عام المنتخبات القومية والدكتور سعيد حسب الله مدير عام علم النفس الرياضي.

كما حضر الندوة عدد 220 من الأبطال يمثلون عدد ٩ اتحاد رياضي وهم: ” التجديف و المصارعه و الملاكمه و رفع الأثقال و التايكوندو و الخماسي الحديث و الترايثلون و الرجبي و القوس والسهم "

وحضر الندوة لفيف من الأساتذة و المختصين بمجال مكافحة المنشطات،

وكانت المحاضره الاولي تحت عنوان نظره عامه عن المنشطات و حقوق وواجبات اللاعب وبرنامج Adel التعليمي الخاص بالوكالة الدوليه و ألقاها د كريم صلاح مدير إدارة التعليم بالمنظمة و المحاضره الثانيه بعنوان عواقب انتهاك قواعد المنشطات والقاها ا محمود عاصم المدعي العام بالمنظمة و المحاضره الثالثه بعنوان التغذيه السليمه للرياضيين والقاها د حمدي امين الاستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية

وخلال المحاضرات كان هناك مشاركات من كافة الحضور مع الساده المحاضرين و الاستاذ الدكتور كمال درويش

وعقب انتهاء المحاضرات تم توزيع شهادات تقدير علي الحضور

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تضع ضمن خطة أولوياتها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات من شأنها النهوض بالمنظومة الرياضية بما يتسق تمامًا مع رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بالرياضة وصحة الرياضيين ومعدلات اللياقة البدنية والتغذية والصحة العامة من أجل النهوض بالمنظومة الرياضية واعتلاء منصات التتويج.

الجدير بالذكر عن عدد حضور الندوه الأولي ٣٠٠ لاعب ولاعبه و جهاز فني و الندوه الثانيه عدد ٢٥٠ لاعب ولاعب و جهاز فني واداري و طبي.