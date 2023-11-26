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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بدون راحة .. الزمالك يخوض مرانه غدا استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر

مران الزمالك
مران الزمالك

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الاثنين، بعد الفوز على أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ويستأنف الفريق تدريباته في الرابعة عصر الغد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء مودرن فيوتشر ، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، و المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام.
وفاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط .

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