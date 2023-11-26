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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس بيراميدز يتلقى دعوة رسمية لحضور سباق فورميلا وان أبوظبي

ممدوح عيد وهاني سعيد
ممدوح عيد وهاني سعيد

تلقى المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، دعوة رسمية لحضور سباق فورميلا وان أبوظبي.

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وجاء حضور مسئولي بيراميدز إلى جانب عدد من النجوم العالميين والعرب الذين تمت دعوتهم كذلك، وعلى رأسهم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ونجم الفريق السماوي كيفين دي بروين، والأسطورة البرازيلية التاريخية رونالدو الظاهرة.

وتم تكريم مسئولي نادي بيراميدز على هامش تواجدهم في السباق العالمي البارز، وتلبية الدعوة الكريمة من الجانب الإماراتي.

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