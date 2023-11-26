إزالة 5 تعديات علي الأرض الزراعية في قري دسوق

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق حملة مكبرة ، برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق وبحضور القيادات الأمنية ونواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والمتابعة، وجميع رؤساء القرى والزراعة والمتابعة ومهندسى التنظيم والقسم الهندسى بالقرى.

حيث تم التصدى لمخالفات البناء على الاراضى الزراعية وإزالة 5 حالة بمساحة 7 قيراط 2سهم بمركز دسوق بقري، محلة دياى، محلة ابوعلى ،كفر مجر، ابو مندور ، وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق استمرار التصدى لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية على مدار الساعة في جميع انحاء المركز والمدينة على مدار الساعة وأكد بضرورة التصدي في المهد لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأن المتابعة مستمرة على مدار اليوم للحد تدريجياً ونهائياً من هذه الظاهرة تماماً.