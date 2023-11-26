وكيل تعليم جنوب سيناء يهنئ فوده المحافظ خالد فوده على درجة الدكتوراه

هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الأحد اللواء ا.ح دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء على درجة الدكتوراة في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع (التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب).

وجاء في نص برقية التهنئة "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن العاملين بتعليم جنوب سيناء أتقدم لمعاليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حصولكم على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية عن موضوع

" التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب "

مع تمنياتي لمعاليكم بدوام التوفيق والرقي والسداد

محمد حامد عقل

وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء

يذكر أنه قد تمت مناقشة رسالة الدكتوراة من داخل قاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية -للدراسات العليا والاستراتيجية، وسط حضور مهيب ضم عددا من الوزراء والمحافظين وكوكبة من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الإعلامية وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الفكر وممثلين عن الازهر والكنيسة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال و ومشايخ وعواقل البدو وممثلين عن المرأة وعددا كبيرا من أهالي جنوب سيناء ،بواسطة لجنة رفيعة المستوى، ضمت اللواء دكتور محمد عبد المنعم نعيم وعضوية كل من اللواء دكتور طه محمد السيد والأستاذ الدكتور صالح الشيخ، وقد اجازت اللجنة بإجماع الآراء رسالة الدكتوراة المقدمة من اللواء ا.ح دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، كما أشادت اللجنة بالمجهود البحثي والعمق الفلسفي المدعم بالخبرة العملية لمقدم الرسالة اللواء خالد فوده وإصراره على ثقل خبراته بما يفيد الأجيال القادمة من الباحثين بكافة مستوياتهم ، متمنين له دوام التوفيق .