ونس الدكة

الأحد 26/نوفمبر/2023 - 08:18 م 11/26/2023 8:18:40 PM

بملامح بريئة وعينين واسعتين وشعر ناعم تنسدل بعض خصلاته على جبينه.. يعلن الصبى الفلسطينى فرحته الغامرة بالهدنة وأن الدنيا حلوة كتير بدون زنانات الطائرات والمدافع.. لا أعرف اسمك يا ولدى الصغير.. ولا أين أهلك ومصيرهم.. وهل دك المحتل الإسرائيلى المجرم بيتك؟.. وما مصير لعبك القليلة وشنطة مدرستك وكتبك مزينة باسمك العربى الفلسطينى أباً عن جد؟

ما الذى بينك وبين الله يا ولدى لكى تدعوه بصوت اليقين: يارب تكون هدنة أبدية؟

يا ولدى الحبيب وأنت تدعو وتخاطب العالم بلقب الجماعة.. تقولها مبتسمًا وحولك حطام مدينتك يحوطك من كل جانب.. أنت أحكم من كل قادة الشر فى العالم.. وأنت أعلم بتاريخ مدينتك وأرضك عنهم.. لقد راهنوا على خوفك ونهايتك جراء بطشهم ودناءتهم.. لكنك هزمتهم بابتسامتك الجميلة ويقينك بأنك باقٍ تحت سماء وطنك..

يا ولدى الفلسطينى الحبيب الذى أجهل اسمه.. اظهر مرة أخرى على شاشات التلفاز بنفس ابتسامتك الساحرة.. تجول بين الأنقاض برشاقة كالمرة السابقة.. احكِ لهم أن مدينة غزة أرض طاهرة..

من أقدم مدن العالم، أسسها العرب الكنعانيون قرابة الألف الثالثة قبل الميلاد، وسموها غزة، نسبة إلى هاشم بن عبدمناف جد رسولنا الكريم محمد «ص» الذى دفن بها فى المسجد الذى يحمل اسمه.. وهى مسقط رأس الإمام الشافعى رضى الله عنه صاحب أحد مذاهب الإسلام الأربعة.

ياولدى الفلسطينى الحبيب طلتك وأنت تعلن عن الهدنة جعلتك وجهًا إعلاميًا إنسانيًا.. لا تتوقف عن البث.. أنشيء قناة كأى بلوجر محترف.. قم كل يوم بإذاعة حلقة من برنامجك ولتكن بعنوان « مقاوم ». . افضح محتلك واحك أن هنا كانت مدرستك بطلائها الأبيض وفصولها النظيفة وأصدقائك الذين استشهدوا تحت ركامها فاختطلت دماؤهم الزكية بالمريلة والكراسة والقلم.

اظهر على شاشات التلفاز كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة.. حوّل حياتهم لكابوس مرعب من تأنيب الضمير الإنسانى.. ساعد من سيكتب التاريخ فى توثيق مجازرهم وإبادتهم لأهلك الطيبين..

يا ولدى الفلسطينى الحبيب اظهر كل يوم على شاشات التلفاز.. قل ما لم يستطع الجبابرة قوله.. قل إن مدينة غزة لن تهزم وتسقط فى أيدى الغزاة.. هى بوابة آسيا ومدخل أفريقيا بحكم الموقع الجغرافى بين مصر وبلاد الشام، وبين آسيا وأفريقيا، وأن مدينتك غزة عبر التاريخ نقطة مواصلات ومحطة قوافل وبالتالى مركز تجاري عالمي.

احكِ لهم عن مدينة غزة المشهورة بأشجار الفواكه المثمرة كالعنب والتين والتوت.. وشواطئها برمالها الذهبية البراقة. ولا تنس أن تروى لهم أن أهلك كانوا هنا عند ميناء غزة، وأن أرضية الفسيفساء التى تزينه تشهد بذلك.. حيث اكتشفت سنة 1966م، يزينها رسوم حيوانية وطيور وكتابات، يرجع تاريخها إلى بداية القرن السادس الميلادى، أما النص الكتابى التأسيسى الموجود فى الأرضية فباللغة اليونانية القديمة معناه «نحن تاجرى الأخشاب ميناموس وأيزوس أبناء ايزيس المباركة أهدينا هذه الفسيفساء قرباناً لأقدس مكان من شهر لونوس من عام 569 الغزية/ 508 /509م».

خذ العالم معك يا ولدى الفلسطينى الصغير صاحب أجمل ابتسامة ظهرت على شاشات التلفاز منذ تيبست ظهورنا ونحن نشاهد حرب الإبادة على مدينتك الصغيرة، إلى المسجد العمرى أقدم وأعرق مسجد فى مدينة غزة، وأقم صلاة الجنازة على شهداء طوفان الاقصى.. ارفع دعوتك للرحمن وجعل الملايين حول المعمورة يصلون ويبتهلون معك أن يكون النصر لغزة وأهلها.

تجول معهم فى أروقة المسجد العامرى العتيق ذات الـ38 عموداً من الرخام الجميل والمتين البناء، والذى يعكس فى جماله وروعته بداعة الفن المعمارى القديم فى مدينة غزة.

أخبرهم عن احتوائه على مكتبة مهمة يوجد فيها العديد من المخطوطات فى مختلف العلوم والفنون، ترجع إلى الظاهر بيبرس البندقدارى وتحتوى على مائة واثنين وثلاثين مخطوطة ما بين مصنف كبير ورسالة صغيرة، ويعود تاريخ نسخ أقدم مخطوط إلى سنة 920هـ.

خذهم يا ولدى إلى كنيسة الروم الأرثوذكس القديمة صاحبة الخمسة عشر قرناً من البناء بحى الزيتون، صلِّ ومن معك لرب العالمين أن تكون الغلبة لكم ولو بعد حين..

ختاماً يا ولدى الفلسطينى الحبيب.. لا أعرف اسمك ولكنى أريد أن أراك مرة أخرى على شاشات التلفاز تصدر الأمل والخير والإنسانية.