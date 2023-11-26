مصر تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل

افتتح الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، فعاليات الملتقى الدولى السنوى الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية 2023، تحت شعار «مستقبل الرعاية الصحية فى الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز»، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، فى كلمته الافتتاحية، إلى أن الملتقى الدولى السنوى لهيئة الرعاية يحتفى بنجاح التجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل، وإنجازات ونجاحات هيئة الرعاية الصحية خلال 4 سنوات، وأهمها تقديم 32 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس».

وأشار «السبكى» إلى الخطط المستقبلية لهيئة الرعاية الصحية لاستكمال سجل نجاحاتها الحافل بالإنجازات وهى استكمال التميز التشغيلى الإكلينيكى والتكنولوجى والخدمى باحترافية، الرعاية المتمركزة حول المريض، الرعاية الصحية المبنية على القيمة، تعزيز الصحة الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعى، إدارة دورة الإيرادات، المستشفيات الافتراضية، استكمال التحول الأخضر فى الرعاية الصحية، وتنمية السياحة العلاجية، ومبادرات دولية لزيادة جودة الرعاية الصحية.

كما أكد إنهاء الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل لاستكمال طريق الإصلاح الصحى الشامل فى مصر، وتحقيق الحلم، فى تنفيذ التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، وتسريع وتيرة تطبيق المنظومة وامتدادها إلى كافة المحافظات بحلول عام 2030.