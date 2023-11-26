خبير استراتيجي: مصر لعبت دورا هاما للحيلولة دون انهيار الهدنة بغزة (فيديو)

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إَّن بدء الهدنة الإنسانية في غزة يقف خلفه إرادة مشتركة وجهود مصرية وقطرية، بهدف خلق واقع جديد، وسط مشهد معقد ومركب.

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأحد، أن مسألة ظهور العقبات هي أمور متوقعة قبل بدء الهدنة، وهو ما يفسر دور مصر للحيلولة دون انهيار الهدنة بسبب التعنت الإسرائيلي المتوقع أيضاً»، لافتاً إلى أنَّ الوصول إلى الهدنة لم يكن سهلاً في دولة الاحتلال ذاتها ووجود قوى هناك تسعى لتقويضها واستئناف القتال، فيما تحاول الجهود المصرية مد الهدنة إلى أطول مدى زمني ممكن».

الهدنة الإنسانية لحرب غزة مكسب للأشقاء الفلسطينيين

وتابع: «الهدنة الإنسانية لحرب غزة مكسب للأشقاء الفلسطينيين في داخل القطاع، ولو مؤقتة، وكذلك إمكانية تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم وهو ما تكثف مصر الجهود من أجله خلال هذه المرحلة، من توظيف للهدنة لخلق واقع مختلف».

وتجري مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

ونجح التنسيق والجهود المصرية القطرية في استكمال عملية تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة الإنسانية،

وأعربت مصر عن تقديرها للجهود القطرية المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة الإنسانية.

يشار إلى أن الهدنة الإنسانية "في قطاع غزة، دخلت حيز التنفيذ، في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع المحاصر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف شخص، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف مصاب.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

إصابة 7 فلسطينيين

أصيب، اليوم الأحد، سبعة فلسطينيون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مستشفيي "القدس" و"الإندونيسي"، في قطاع غزة.

وقال شهود عيان من سكان القطاع إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الأشخاص كانوا يتفقدون منازلهم في محيط المستشفى الإندونيسي في بلدة "بيت لاهيا" شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم.

وأضافوا أن قناصة الاحتلال استهدفوا أيضا عددا آخر من الأشخاص أثناء تفقدهم منازلهم وممتلكاتهم في محيط مستشفى "القدس" في تل الهوا غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم.