مؤشر الأسهم القطرية يغلق على تراجع

أغلق مؤشر الأسهم القطرية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 0.71 % ، ما يعادل 72 نقطة، ليصل عند مستوى 10136.500 نقطة.

الأسهم القطرية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم القطرية نحو 107 ملايين و673 ألفًا و934 سهمًا، بقيمة 319 مليونًا و356 ألفًا و981.807 ريالًا، نتيجة تنفيذ 9 آلاف و924 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 31 شركة أخرى، بينما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على انخفاض

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,950.76 نقطة، بانخفاض قدره 0.97 نقطة عن معدل الإقفال السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 748.52 نقطة، بانخفاض قدره 1.24 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية بنحو 737 ألفًا و422 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 184 ألفًا و786 دينارًا بحرينيًّا نفذت من خلال 32 صفقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع بواقع 12.34 نقطة , ليقفل عند مستوى 11090.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- , 225 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : بحر العرب، والدوائية، ونسيج، وصادرات، والبابطين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العمران، والباحة، والتطوير الغذائية، ونادك، وتهامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.93% و 8.37% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : الباحة، وشمس، وبحر العرب، وأمريكانا ، وأديس هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأديس، وسال، وأكوا باور ، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم، مرتفعًا 218.62 نقطة ليقفل عند مستوى 24358.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم.