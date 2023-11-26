ورق عنب حامض وحار

تعتمد طبخات ورق العنب على الأرز مع اللحم المفروم ومجموعة من البهارات أو الخضار، ليكن الطبق الأساسي في العزومات الكبرى.

ويحتل ورق العنب مكانة خاصة عند الكبار والصغار لمذاقه الطيب والشهي لذا إليكِ طريقة تحضير ألذ المحاشي الطيبة بطعم الحامض والحار، جربيها وتمتعي بطعمها المميز والفريد.

المقادير

- ورق العنب : 500 غرامًا (مسلوق ومصفى)

- الأرز المصريّ : 3 أكواب

- البصل : 2 حبة (متوسط الحجم مفروم)

- طماطم : 2 حبة (مقطعة قطع صغيرة)

- بقدونس: كوب (مفروم)

- ملح: رشّة

- فلفل أسود: رشّة

- الفلفل الحار : ملعقة صغيرة (مطحون)

- الفلفل الحار : 2 قرن

- عصير الليمون : فنجان (حامض)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- البطاطس: 2 حبة (مقشرة ومقطعة حلقات سميكة)

- الزيت النباتي: 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

اخلطي الأرز مع البصل المفروم، والطماطم، والبقدونس، في وعاء عميق، حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

أضيفي عصير الليمون، وزيت الزيتون، والملح، والفلفل الحار المطحون، والفلفل الأسود.

قلبي المكونات جيداً حتى تختلط.

رصّي شرائح البطاطس في قاع قدر عميق.

احشي ورق العنب بحشوة الأرز، ثم لفّيه على شكل رولات وأحكمي إغلاقه، ورصّيه في القدر.

ضعي الفلفل الحار والزيت النباتي على الوجه.

اغمري ورق العنب بالماء، ثم ضعي القدر على النار حتى يغلي.

عند الغليان، خففي النار وغطّي القدر، واتركي ورق العنب يطهى حتى ينضج تماماً، ثم قدميه ساخناً.