كوكيز الزبدة بالبلوبيري

تعد الكوكيز من أفضل الحلويات المفضله لدى الكبار والصغار وهذا لمذاقه الطيب والشهي ويمكن اعداده بنكهات مختلفة.

ويعدّ الكوكيز من أشهر الحلويات الغربية، جربيه على طريقة الشيفات بحشوة البلوبيري اللذيذة، وقدميه كضيافة مع فنجان من القهوة الساخنة.

المقادير

- الزبدة : 200 غم (طرية وبحرارة الغرفة)

- السكر البني : ربع كوب

- سكر : ربع كوب (أبيض)

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- طحين : كوبان وربع

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- البلوبري : 2 كوب (طازج)

- سكر البودرة : نصف كوب (للبلوبيري)

طريقة التحضير

في وعاء جانبي، اخلطي حبات البلوبيري الطازجة مع سكر البودرة، وقلبي جيداً وبرفق، وضعي الوعاء جانباً لحين الاستخدام.

لتحضير الكوكيز: في بولة للخلط، ضعي الزبدة واخفقيها باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتحول لكريمية القوام، ثم أضيفي السكر البني، والسكر الأبيض، والبيضة، والفانيليا، واخفقي مرة أخرى.

أضيفي الطحين، والبيكنج صودا، والملح، واعجني حتى يتشكل لديكِ عجينة لينة قابلة للتشكيل.

أضيفي حبات البلوبيري فقط من غير السكر البودرة، وامزجي برفق.

شكلي من العجينة كرات متساوية في الحجم، وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة بشكل تكون الحبات متباعدة عن بعضها البعض.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 12-15 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن، واتركيها لتبرد تماماً وقدمي الكوكيز