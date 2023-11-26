أطلقت مؤسسة هي تستطيع للتنمية ، أولى فعاليات الـ ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، ورشة عمل بعنوان "ما هو العنف وكيف يمكن مساعدة المرأة المعنفة ؟" ، وذلك في اطار حملة الـ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي تعمل عليها المؤسسة، بحضور الدكتورة دعاء زهران ، رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، الدكتورة حنان محمود عبدالله ، المشرف الأكاديمي لكليةخدمة اجتماعية جامعة حلوان ، الدكتورة سارة سلامة ، أخصائية قانونية ، الدكتورة مريم علي ، أخصائية نفسية.



أشكال متعددة للعنف ضد المرأة

ومن جانبها أكدت الدكتورة «دعاء زهران »، أن هناك أشكال متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسى والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي، حيث ترجع أسباب العنف ضد المرأة إلى دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية، مشددة على أن تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام ٢٠١٧ ، إلى جانب تنفيذ العديد من الحملات الاعلامية والأنشطة والفعاليات المختلفة في جميع المحافظات .





واضافت«زهران »، أن حملة ال١٦ يوم تعمل على توضيح أن العنف ضد المرأة هو إنتهاك أساسي لحقوق الانسان وهو الانتهاك الأكثر انتشارًا في جميع أنحاء العالم. ويتم استخدام هذه الأيام كإستراتيجية منظمة من قبل الأفراد و المؤسسات و المنظمات في جميع انحاء العالم للمطالبة بالمنع و القضاء على العنف ضد النساء و الفتيات.





