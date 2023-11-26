شيبس الخضار الصحي المشوي

يفضل الجميع رقائق الشيبس المقرمشة وخاصة رقائق البطاطس، فهي من الوجبات أو المقبلات التي لا غنى عنها للتسلية والضيافة، كنوعًا من الأختلاف على مائدة الطعام دون الحاجة الى صرف مصاريف باهظة.

وبخطوات سهلة نقدم لكٍ طريقة لعمل وصفة شيبس الخضار المشوي بطريقة صحية، تعرفي على الطريقة بالسطور التالية وقدمي بجانبه الصوصات المفضلة

المقادير

- البطاطا الحلوة : 1 حبة

- الجزر : 1 حبة

- الكوسا : 1 حبة

- زيت الزيتون : حسب الحاجة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الحاجة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : رشّة

- الكمون : رشّة (مطحون)

طريقة التحضير

تخلصي من قشور الخضار، وباستخدام مبشرة الخضار قطعيها لشرائح بسماكة رفيعة.

بطني عدة صواني فرن بورق الزبدة.

رُصي شرائح البطاطا الحلوة في الصينية، ولكل نوع خضار صينية منفصلة عن الأخرى، وبشكل متباعد حتى تنشف الخضار.

ادهني صينية البطاطا الحلوة بكمية قليلة من زيت الزيتون مع رشة ملح، وفلفل أسود، وبابريكا.

رُصي شرائح الكوسا بالصينية، وتبليها بزيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود، وبودرة البصل، وأدخليها للفرن المحمى مسبقاً حتى تتقرمش الشرائح.

رُصي شرائح الجزر بالصينية، وادهنيها باستخدام الفرشاة بزيت الزيتون، والملح، وكمون مطحون.

أدخلي الصواني للفرن على درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 30 دقيقة.

قدمي الخضار المقرمشة باردة بدرجة حرارة الغرفة.