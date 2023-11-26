تحرص الأمهات على التنوع بين الوصفات التي تقدمها لأفراد أسرتها بين حين لآخر لتقدم لهم وجبة غذائية متكاملة العناصر.

ومع قدوم فصل الشتاء تنتشر الكرنب في الأسواق مما يدفع الأمهات الي شرائها لتحضير وجبة غذائية مفيدة.

وتحتوي الكرنب على فوائد متعددة أبرزها:-

تزويد الجسم بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع، ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

تزويد الجسم بالمواد المضادة للأكسدة، والبيتا كاروتين واللوتين. تقليل خطر الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.

وخفض ضغط الدم المرتفع من خلال تزويد الجسم بالبوتاسيوم.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير شوربة الكرنب بالخضراوات بخطوات سهلة بسيطة.

المقادير

- كرنب : نصف رأس (شرائح)

- مرق خضار : 3 اكواب

- الماء : كوب

- الجزر : كوب (مقطع مكعبات)

- الكوسا : كوب (مقطعة مكعبات)

- البطاطس : كوب (مقشرة ومقطعة مكعبات)

- مرق دجاج : مكعب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي مكعبات الجزر والكوسا والبطاطس، وقلبي المكونات لعدة دقائق.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود، ثم أضيفي مكعب مرق الدجاج.

أضيفي شرائح الكرنب، وقلبي المكونات جيداً حتى تختلط.

صبّي مرق الخضار والماء، واتركي الشوربة على النار حتى الغليان، ثم خففي النار واتركيها حتى تنضج تماماً.

اسكبي شوربة الكرنب بالخضار في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة.