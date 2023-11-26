هيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تشيد بإمكانيات تمريض جامعة كفر الشيخ

استقبل رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم الأحد، لجنة المراجعين الخارجين في الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور جمال المغربي أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا الصيدلة جامعة طنطا، وعضوية الدكتور نعمات حسين أستاذ ادارة التمريض ومدير مركز ضمان الجودة جامعة دمنهور، والدكتور وفاء الحسيني عميد كلية التمريض جامعة قناة السويس.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور صباح أبو الفتوح عميد كلية التمريض.

تأتي زيارة كلية التمريض للوقوف على مدى استيفاء معايير الاعتماد الـ12 التي حددتها الهيئة، والتي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.

ومن المقرر أن تقوم لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال أيامها الثلاثة بكلية التمريض بفحص المستندات، وإجراء مقابلات مع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى المستفيدين من الخريجين، وكذلك المجتمع المدني.

وأشادت اللجنة، بالدور المتميز التي تقوم به الجامعة والمتمثلة في كلية التمريض لخدمة الطلاب والنهوض بالقطاع الصحي، كما أشادت أيضا بإنتظام العمليه التعليميه وتقدم الكلية للاعتماد الأكاديمي.

